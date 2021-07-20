«Смачно прокинутись вдома»: Настя Каменських показала свій ранок

У співачки зараз дуже щільний графік, вона багато працює та мало буває вдома

Не дивлячись на це все, Настя Каменських не забуває про своїх підписників та не залишає їх без цікавого контенту. Вона активно публікує цікаві фото та відео, показуючи всі сторони свого життя. Нещодавно Каменських вирішила показати один зі своїх типових ранків вдома, які вона дуже любить.

Настя Каменських (NK): досьє на зірку і цікаві факти

На відео видно, як співачка прокидається, встає з ліжка, «веде» шанувальників ванну, де вмивається, чистить зуби, а потім вирушає на кухню робити сніданок. Каменських згадує про ягоди, які ростуть на її власній ділянці, і зриває їх собі в їжу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Підписникам дуже сподобалось відео Настя, вони попросили у неї рецепт сніданку і залишили багато компліментів.

Фото – @kamenskux

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