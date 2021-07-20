Вже скоро! Названа дата виходу еротичної мелодрами «Після. Глава 3»
Прем’єра фільму «Після. Глава 3» відбудеться уже через сім тижнів! Ми побачимо продовження пристрасної історії кохання Хардіна й Тесси у виконанні неймовірно «хімічної» парочки акторів — Хіро Файнс-Тіффіна та Джозефіни Ленгфорд. Точна дата виходу фільму «Після. Глава 3» уже відома! Скроль нижче, щоб дізнатися і записати!
«Після» — еротична молодіжна мелодрама, знята режисером Дженні Гейдж за мотивами однойменного роману письменниці Анни Тодд. Фільм оповідає про бурхливі романтичні стосунки Тесси (Джозефін Ленгфорд) і Хардіна (Хіро Файнс-Тіффін). Перша частина франшизи вийшла на екрани в 2019 році — і відразу ж підкорила серця шанувальників цього жанру.
Коли вийде «Після. Глава 3»?
Зовсім скоро Тесса і Хардін повернуться на екрани в третьому фільмі. Так, днями кінокомпанія Voltage Pictures опублікувала офіційний трейлер фільму «Після. Глава 3» і оголосила дату виходу — 2 вересня 2021.
Читай також:
Нереально стильний! Maneskin випустили кліп на I wanna be your slave