Прем’єра фільму «Після. Глава 3» відбудеться уже через сім тижнів! Ми побачимо продовження пристрасної історії кохання Хардіна й Тесси у виконанні неймовірно «хімічної» парочки акторів — Хіро Файнс-Тіффіна та Джозефіни Ленгфорд. Точна дата виходу фільму «Після. Глава 3» уже відома! Скроль нижче, щоб дізнатися і записати!

«Після» — еротична молодіжна мелодрама, знята режисером Дженні Гейдж за мотивами однойменного роману письменниці Анни Тодд. Фільм оповідає про бурхливі романтичні стосунки Тесси (Джозефін Ленгфорд) і Хардіна (Хіро Файнс-Тіффін). Перша частина франшизи вийшла на екрани в 2019 році — і відразу ж підкорила серця шанувальників цього жанру.

Коли вийде «Після. Глава 3»?

Зовсім скоро Тесса і Хардін повернуться на екрани в третьому фільмі. Так, днями кінокомпанія Voltage Pictures опублікувала офіційний трейлер фільму «Після. Глава 3» і оголосила дату виходу — 2 вересня 2021.

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