Після Глава 3: дивитися офіційний трейлер

Кохання з безліччю випробувань у трейлері фільму «Після. Глава 3»
Кінокомпанія Voltage Pictures опублікувала офіційний трейлер фільму «Після. Глава 3».
«Після. Глава 3»: дивитися трейлер онлайн
Нарешті Хардін і Тесса розберуться у своїх стосунках та поставлять крапку у всіх незрозумілих ситуаціях. Молодій парі доведеться зрозуміти, чи хочуть вони бути разом, чи зможе Хардін переїхати до іншого міста заради коханої та чи зрадила Тесса свого бойфренда.
Головні ролі у кінофраншизі виконали Хіро Файнс-Тіффін і Джозефін Ленгфорд. Режисером другого та третього фільму виступила Кастілло Лендон. Сценарій написала Шерон Собойл. Триквел був знятий за однойменною серією романів-бестселерів американської
Прем’єра фільму «Після. Глава 3» запланована на 2 вересня 2021 року.
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