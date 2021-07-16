Після Глава 3: дивитися офіційний трейлер

Кінокомпанія Voltage Pictures опублікувала офіційний трейлер фільму «Після. Глава 3».

«Після. Глава 3»: дивитися трейлер онлайн

Нарешті Хардін і Тесса розберуться у своїх стосунках та поставлять крапку у всіх незрозумілих ситуаціях. Молодій парі доведеться зрозуміти, чи хочуть вони бути разом, чи зможе Хардін переїхати до іншого міста заради коханої та чи зрадила Тесса свого бойфренда.

Головні ролі у кінофраншизі виконали Хіро Файнс-Тіффін і Джозефін Ленгфорд. Режисером другого та третього фільму виступила Кастілло Лендон. Сценарій написала Шерон Собойл. Триквел був знятий за однойменною серією романів-бестселерів американської

Прем’єра фільму «Після. Глава 3» запланована на 2 вересня 2021 року.

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