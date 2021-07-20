Ексохоронець Брітні Спірс зізнався, що зірку поїли наркотиками та протизаплідними

Співачка довгі роки примушували приймати медикаменти та заборонені речовини

Колишній тілоохоронець співачки Брітні Спірс Фернандо Флоренс шокував громадськість неочікуваним сміливим зізнанням. Нещодавно він заявив, що раз на тиждень зірці привозили сильнодійні наркотики та протизаплідні препарати та змушували дівчину їх приймати.

Як виявилося, це розпочалося після того, Фернандо Флоренс працював охоронцем у зірки у 2010 році. Мовляв, за рік до того батько Брітні Спірс став її опікуном вперше.

«Я пояснював Брітні, що це таке: три антипсихотика і протизаплідні таблетки», – зізнався охоронець.

Після прийняття таблеток та наркотиків у Брітні Спірс починалися галюцинації. Вона не могла ясно мислити та говорила незрозумілі речі про неіснуючу реальність.

«Вона цілими днями дивилася телевізор або займалася спортом. У занепаді настрою вона плакала, слухаючи It’s A Man’s World», – розповів Фернандо.

Також колишній охоронець розповів, що над Брітні був встановлений жорстокий контроль. Їй не дозволяли самостійно виходити на вулицю та стежили за її розмовами по телефону. А коли до артистки приходили гості, їхні речі обшукували.

Фото: Getty Images

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