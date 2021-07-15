Брітні Спірс хоче провести розслідування над своїм батьком

Артистка вже знайшла нового адвоката для свого захисту

Нещодавно суд Лос-Анджелеса офіційно дозволив співачці Брітні Спірс, яка бореться за припинення опікунства свого батька, обрати нового адвоката для подальшого представництва. Про це пише CNN.

14 липня артистка заявила, що через опіку батька її життя повністю зруйноване і тепер вона має намір повернути собі свободу.

«Я тут, щоб позбутися батька і звинуватити його в зловживанні опікунством. Я думала, що вони намагалися вбити мене. Якщо це не насильство, я не знаю, що це таке. Це чортова жорстокість. Я хочу висунути звинувачення проти свого батька сьогодні. Я хочу провести розслідування», – зазначила Брітні.

Новим адвокатом Брітні Спірс став колишній федеральний прокурор Метью Розенгарт. Він порадив Джеймі Спірсу добровільно відмовитися від ролі опікуна.

Нагадаємо, що право на опіку Бртіні Спірс її батько Джеймс отримав у 2008 році. Відтоді він контролює її життя та фінанси.

Фото: Getty Images

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