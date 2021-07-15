Після 23 років: Солістка Spice Girls нарешті офіційно вийшла заміж
Селебріті дочекалася свого важливого дня
Колишня солістка культового гурту Spice Girls Емма Лі Бантон нарешті вийшла заміж після 23 років стосунків зі своїм обранцем. Чоловіком 45-річної знаменитості став 42-річний співак Джейд Джонас. Про це стало відомо з Instagram співачки.
Нещодавно Емма Лі Бантон опублікувала фото у весільній сукні, заявивши, що зв’язала себе вузами шлюбу. Весільна церемонія пройшла доволі скромно у сімейному колі. Емма Бантон одягнула білосніжну коротку сукню з довгим шлейфом, а Джейд – стильний піджак Gucci і світлі штани.
«Містер та Місіс Джонс!» – підписала фото новоспечена дружина.
Нагадаємо, що стосунки Емма Лі Бантон та Джейд Джонс почалися у 1998 році. Але тоді остаточно пара зійшлася лише у 2004 році. У 2011 році Джейд освідчився Еммі. Пара чекала так довго, стверджуючи, що їм не потрібне весілля, щоб довести комусь силу своїх почуттів. У стосунках у пари народилося двоє дітей.
Фото: Getty Images
Читай також:
Меган Маркл спробує себе у ролі продюсерки Netflix
Культове воз’єднання: Акторки «Секс у великому місті» зібралися на читці сценаріїв (ФОТО)