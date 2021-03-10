Єлизавета ІІ відреагувала на інтерв’ю Меган і Гаррі для Опри Вінфрі

Букінгемський палац шокований словами герцогів Сассекських

7 березня 2021 року було оприлюднено скандальне інтерв’ю, яке принц Гаррі та Меган Маркл дали Опрі Вінфрі. Після офіційного складання своїх королівських обов’язків пара нарешті була готова відкрити правду про ставлення до них королівської родини.

Інтерв’ю набуло широкого резонансу та почало цитуватися у ЗМІ, а тому королева Єлизавета ІІ, принц Чарльз та принц Вільям провели переговори у Віндзорському замку, щоб узгодити реакції на відвертості парочки.

Як повідомляють інсайдери, Букінгемський палац підготував офіційну заяву, яку мала підписати королева Великобританії. У ній наголошується на любові та прихильних емоціях до Меган та Гаррі. Але монархиня відмовилася підписувати заяву.

Джерела ЗМІ з’ясували, що представники королівської родини дивилися інтерв’ю усю ніч через часову різницю зі США. Усі слухали Меган та Гаррі «з наростаючим почуттям жаху та печалі». Увесь палац перебуває у стані «особистого шоку», оскільки принц Гаррі нібито «натиснув ядерну кнопку у власній родині» та зруйнував її.

Також Букінгемський палац уже опублікував офіційну заяву королеви Єлизавети II.

«Вся сім’я засмучена, дізнавшись в повній мірі, наскільки складними останні кілька років були для Меган і Гаррі. Підняті в інтерв’ю питання, особливо що стосуються раси, викликають занепокоєння. І хоча деякі спогади можуть відрізнятися, ми ставимося до них дуже серйозно, і вони будуть розглянуті сім’єю в приватному порядку. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами сім’ї», – йдеться в офіційній заяві палацу.

Цікаво, що слова Меган Маркл та приинца Гаррі не сподобалися і майже половині британців. Опитування YouGov показує, що 47% громадян визнали одкровення Гаррі і Меган недоречними.

Фото: Getty Images

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