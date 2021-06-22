Принц Чарльз позбавить сина Меган і Гаррі титулу принца

Герцоги Сассексі залишаться без високих королівських титулів для дітей

Свіжа порція пліток з Букінгемського палацу! Як пише британська преса, зокрема і Daily Mail, принц Чарльз збирається позбавити сина принца Гаррі та Меган Маркл титулу принца щойно очолить королівський престол.

За законами британської монархії, діти принца Гаррі повинні автоматично отримати титули принца та принцеси, коли королем Сполученого Королівства Великої Британії стане принц Чарльз. Але подейкують, що сам майбутній король планує цього не допустити. Мовляв, він хоче внести зміни у юридичні документи так, щоб Арчі не дістався титул принца.

Таким чином принц Чарльз зменшить кількість монарших осіб, як цього вимагали громадяни Великобританії. Британці прагнуть зменшити виплату високих податків, які йдуть на отримання королівської родини.

Фото: Getty Images

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