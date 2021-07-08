Вова Дантес зізнався у коханні Наді Дорофєєвій та привітав її з річницею весілля

Селебріті подякував коханій за роки разом

У шоу-бізнесі справжнє кохання таки на вагу золота. Не так багато пар проходять випробування славою та роками. Але, як не дивно, українським селебріті вдається проносити щирі почуття крізь роки. Однією з таких зразкових зоряних пар є українські співаки Надя Дорофєєва та Володимир Дантес.

Саме сьогодні Надя та Вова святкують річницю весілля. Їхній офіційній сім’ї виповнилося шість років. І Дантес вирішив мімішно привітати кохану в Instagram.

«6 лет официальной семье! Это называется чугунная свадьба. Как же ужасно это звучит. Для нас с Надей все равно самой важной датой остаётся 5 августа! Это день нашего знакомства. Но не могу обойти эту дату. Вытерпеть меня 4 года и потом сказать «Я согласна» – ты просто кто? Тебе памятник при жизни поставить нужно. Так как в мои 23-27 я был, прям, конченым. Спасибо, что меняешь и меняешься. Мне с тобой, как на самых экстремальных аттракционах: очень хочется, местами страшно, захватывает дух, но внизу живота все равно безумно приятно щекочет. Люблю тебя, моя утя!» – написав артист.

Також Дантес показав кілька кумедних знімків з Надею Дорофєєвою, показавши, якими щасливими є їхні стосунки.

Фото: Getty Images

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