Потап і Позитив поцілувалися під час виступу на Atlas Weekend (ВІДЕО)

Селебріті показали почуття на багатотисячну публіку

Другий день популярного музичного фестивалю Atlas Weekend теж не обійшовся без масштабного інфоприводу. Цього разу його забезпечили учасники гурту MOZGI Потап та Позитив. Надихнувшись камінг-аутом MELOVINа днем раніше, співаки поцілувалися прямісінько на сцені Atlas.

Спочатку зі сцени Потап та Позитив заявили, що вони єдині справжні «мужики», які залишилися в українському шоубізі. Але потім захотіли перевірити – як воно цілувати чоловіка. Проте, з їхньої реакції можна зрозуміти, що поцілунок їм не сподобався.

Дивіться, як це було!

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