Atlas Weekend 2021: MELOVIN поцілувався з хлопцем на сцені (Фото та відео)

Популярний артист MELOVIN, кумир армії «меловінаторів» під час свого виступу на Main Stage Atlas Weekend в перший день протягом 5 липня зробив камінг-аут і поцілувався на очах у публіки з хлопцем і з дівчиною

Відразу після виступу MELOVIN поділився в своєму Instagram відео і зробив відверту заяву: «Ми – сильний народ. Ми не боїмося рухатися вперед, відчувати ритм часу та йти в ногу з іншими демократичними країнами. Та цьому рухові заважають тільки старі склепи, спостерігачами яких я був сьогодні. Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу… І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України.»

Melovin: досьє на зірку та реальні факапи на шляху до успіху

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MÉLOVIN ???? (@melovin_official)

Фани MELOVINа відреагували на несподіваний вчинок артиста гучним захопленим криком і оваціями.

До слова, дівчиною, з якою MELOVIN поцілувався на сцені Atlas Weekend 2021, була Марго Верховцева, учасниця реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Atlas Weekend (@atlasweekend)

Тепер всіх хвилює питання: чи буде повторений поцілунок у другий день Atlas Weekend 6 липня на виступі MELOVIN або співак готує щось новеньке?

Повний розклад всіх днів фестивалю Atlas Weekend з 5 по 11 липня дивіться за посиланням.

Як потрапити на Atlas Weekend в безкоштовні дні, читайте в матеріалі.

Фото: v.margo.v

Читай також:

Приходь на Аtlas Weekend 2021 безкоштовно! Хедлайнери, подробиці та умови входу