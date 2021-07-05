Atlas Weekend 2021: Повний розклад фестивалю на 5 і 6 липня
Уже в понеділок, 5 липня стартує довгоочікуваний фестиваль Atlas Weekend 2021 на ВДНГ в Києві. Ми зібрали для вас повний розклад першого і другого днів Atlas Weekend 2021, щоб ви точно могли спланувати ідеальний графік переміщеннь між сценами і встигли послухати всіх своїх улюблених артистів.
Відразу скажемо, що 5 і 6 липня розклад Atlas Weekend 2021 практично однаковий. Але є на деяких сценах і суттєві відмінності!
Наприклад, чудова новина для футбольних фанатів! 6 липня на East Stage Atlas Weekend о 22:00 буде трансляція півфіналу «Євро», тому важливий матч ви не пропустите.
І хоча основний лайн ап-і повторюється 5 і 6 липня, деякі артисти планують зіграти різні пісні в різні дні. Таку заяву зокрема днями зробив український гурт «Друга ріка»
Отже, зберігайте! Повний розклад 5 та 6 липня Atlas Weekend 2021, вхід на які безкоштовний – потрібно тільки зареєструватися на офіційному сайті фестивалю.
Atlas Weekend 2021. Розклад 5 липня
Atlas Weekend 2021. 5 липня. Розклад Main Stage
15:07 – DSIDE BAND
15:12 – DEA
15:18 – KARTA SVITU
15:29 – TAMERLANALENA
15:41 – Міла Нітіч
15:52 – GENA VITER
16:02 – MARIETTA
16:12 – СЕРГІЙ МИРОНЕНКО
16:24 – АННА ТРІНЧЕР
16:35 – СОЛОХА
16:46 – МЯТА
17:00 – МИХАЙЛО ПОПЛАВСЬКИЙ
17:14 – ALYOSHA
17:30 – ALEKSEEV
17:50 – TARABAROVA
18:07 – DANTES
18:22 – ZLATA OGNEVICH
18:39 – ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ
18:57 – NIKITA LOMAKIN
19:13 – ОЛЯ ЦИБУЛЬСЬКА
19:31 – LIDA LEE
19:46 – MÉLOVIN
20:09 – ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА
20:27 – DOROFEEVA
21:00 – NK
21:33 – MOZGI
22:15 – ТІНА КАРОЛЬ
Atlas Weekend 2021. 5 липня. Розклад West Stage
15:15 – TELEPORT
16:15 – INGRET
17:30 – СКРЯБІН & ЮРКЕШ
19.00 – СКАЙ
20:45 – СЕРГІЙ БАБКІН
Atlas Weekend 2021. 5 липня. Розклад East Stage
15:45 – VS
16:45 – ЛЕСИК І КАРПО
18:15 – KOSMOPOLIS
19:45 – KOZAK SYSTEM
21:30 – ДРУГА РІКА
Atlas Weekend 2021. 5 липня. Розклад North Stage
15:25 – SAMVEL
15:55 – SOWA
16:45 – SEMYOKHINA
17:25 – PATSYKI Z FRANEKA
18:00 – TIM BOZHKOV
19:30 – HEYEM & GROOZIN
20:30 – STAGE ROCKERS
22:00 – PROBASS
Atlas Weekend 2021. 5 липня. Розклад Garden Stage
15:00 – TOKI TOI
16:00 – BSHKK
17:00 – DJ KATANA
18:00 – TKACHENKO
19.00 – KEYC
20:00 – GAVRILOV
21:00 – BACHI
22:00 – 2K DJ
Atlas Weekend 2021. 5 липня. Розклад Electronic Stage
15:45 – OCRAN
17:00 – MAMA13
18:30 – тонкий
20:00 – ЮЮ
21:30 – CONSTANTINE
Atlas Weekend 2021. Розклад 6 липня
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад Main Stage
15:07 – DSIDE BAND
15:12 – DEA
15:18 – KARTA SVITU
15:29 – TAMERLANALENA
15:41 – Міла Нітіч
15:52 – GENA VITER
16:02 – MARIETTA
16:12 – СЕРГІЙ МИРОНЕНКО
16:24 – АННА ТРІНЧЕР
16:35 – СОЛОХА
16:46 – МЯТА
17:00 – МИХАЙЛО ПОПЛАВСЬКИЙ
17:14 – ALYOSHA
17:30 – ALEKSEEV
17:50 – TARABAROVA
18:07 – DANTES
18:22 – ZLATA OGNEVICH
18:39 – ВІТАЛІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ
18:57 – NIKITA LOMAKIN
19:13 – ОЛЯ ЦИБУЛЬСЬКА
19:31 – LIDA LEE
19:46 – MÉLOVIN
20:09 – ВОПЛІ ВІДОПЛЯСОВА
20:27 – DOROFEEVA
21:00 – NK
21:33 – MOZGI
22:15 – ТІНА КАРОЛЬ
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад West Stage
15:15 – TELEPORT
16:15 – INGRET
17:30 – СКРЯБІН & ЮРКЕШ
19.00 – СКАЙ
20:45 – СЕРГІЙ БАБКІН
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад East Stage
15:45 – VS
16:45 – KOSMOPOLIS
18:00 – KOZAK SYSTEM
19:45 – ДРУГА РІКА
22:00 – Трансляція футболу
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад North Stage
15:00 – TIM BOZHKOV
16:00 – INCIPIENCE B2B B.KIND
17:00 – DESIRE
18:00 – MALYAR
19.00 – HEYEM & GROOZIN
20:30 – STAGE ROCKERS
22:00 – PROBASS
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад Garden Stage
14:30 – RHOBODUB
16:00 – GHETTO GHETTO
18:00 – ROMMEDAHL
20:00 – ANTON BYKOV
21:30 – DJ GALA
Atlas Weekend 2021. 6 липня. Розклад Electronic Stage
15:45 – OCRAN
17:00 – MAMA13
18:30 – тонкий
20:00 – ЮЮ
21:30 – CONSTANTINE
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