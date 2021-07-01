Вийшов перший тизер нової «Попелюшки»: дивимося!

Прем’єра фільма-м’юзекла запланована на 3 вересня 2021 року

Нова екранізація «Попелюшки» розповість класичну історію осиротілої дівчини та її злої мачухи тільки в сучасній інтерпретації. Головну роль Попелюшки виконує співачка Каміла Кабельо, яка також працювала над музичною частиною. Роль принца дісталась – Ніколасу Галицину («Гарний диявол»), а гендерно-нейтральну фею-хрещену зіграв Біллі Портер («Поза»).

– У магії немає гендера. Думаю, нове покоління дійсно до такого вже готове. Діти – готові. Це дорослі гальмують», – коментував раніше свою роль Біллі Портер.

Режисером і сценаристом мюзиклу виступила триразова номінантка «Еммі» Кей Кеннон («сексу не буде !!!», «Студія 30»).

Насолоджуємось тизером!

Фото: Getty Images

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