Скарлетт Йоганссон готує запуск власної косметики: що це буде

Акторка займається розробкою бренда вже протягом трьох років

Невдовзі голлівудська красуня випустить набір для очищення шкіри. Нещодавно акторка оголосила, що йде з Marvel, її контракт завершився. Тому не дивно, що Скарлет вирішила зайнятись бізнесом.

Проте боротьба з конкурентами може бути не легкою. Для прикладу, Кайлі Дженнер випускає свою косметику догляду за шкірою та активно її піарить серез своїх 244 мільйонів підписників. Вічно молода Джей Ло також активно піарить свій anti-age бренд через соцмережі. А у Скарлетт Йоганссон навіть немає Instagram-сторінки. Може, це привід її створити?

Фото: Getty Images

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