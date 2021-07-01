Новому фільму про друзів Оушена бути?

Режисер культових фільмів «11, 12 та 13 Друзів Оушена», Стівен Содерберґ, думає над зйомками ще однієї частини

Новину розповів актор Дон Чідл, який знімався у трилогії, а нещодавно знову з’явився у Содерберґа в новій стрічці «No Sudden Move» («Без різких рухів»). Він розказав, що зараз режисер вигадує ідею для нового фільму, в якому могло би статися возз’єднання акторського складу. Думки про продовження виникали й раніше, але він відмовлявся від них через смерть Берні Мака, який зіграв Френка Кеттона.

Також продовження фільму ускладнює і те, що Денні Оушен, у виконанні Джорджа Клуні, помер за сюжетом спінофа «8 подруг Оушена».

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