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Новому фільму про друзів Оушена бути?

Новому фільму про друзів Оушена бути?

Режисер культових фільмів «11, 12 та 13 Друзів Оушена», Стівен Содерберґ, думає над зйомками ще однієї частини

Новину розповів актор Дон Чідл, який знімався у трилогії, а нещодавно знову з’явився у Содерберґа в новій стрічці «No Sudden Move» («Без різких рухів»). Він розказав, що зараз режисер вигадує ідею для нового фільму, в якому могло би статися возз’єднання акторського складу. Думки про продовження виникали й раніше, але він відмовлявся від них через смерть Берні Мака, який зіграв Френка Кеттона.

Також продовження фільму ускладнює і те, що Денні Оушен, у виконанні Джорджа Клуні, помер за сюжетом спінофа «8 подруг Оушена».

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