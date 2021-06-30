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The Weeknd стане зіркою нового серіалу HBO від режисера «Ейфорії»

The Weeknd стане зіркою нового серіалу HBO від режисера Ейфорії

Артист погодився приєднатися до проєкту Сема Левінсона

Американський співак The Weeknd отримав одну з головних ролей в серіалі HBO «Ідол». Про це повідомляє Variety.

Також відомо, що The Weeknd виступить співавтором сценарію і виконавчим продюсером серіалу, одним з творців якого став режисер серіалу «Ейфорія» Сем Левінсон. Шоураннер і сценаристом проєкту стане Джозеф Епштейн.

Серіал «Ідол» розповість про поп-співачку, яка закохується в загадкового власника клубу в Лос-Анджелесі. Окрім впливовості у бізнесі, той виявився ще й главою культу.

Для The Weeknd це вже буде не перша робота на телебаченні у якості сценариста. У 2020 році співак написав сценарій і озвучив персонажа в епізоді комедійного мультсеріалу «Американський папаша!» телеканалу TBS.

Фото: Getty Images

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