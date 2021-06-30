The Weeknd стане зіркою нового серіалу HBO від режисера «Ейфорії»

Артист погодився приєднатися до проєкту Сема Левінсона

Американський співак The Weeknd отримав одну з головних ролей в серіалі HBO «Ідол». Про це повідомляє Variety.

Також відомо, що The Weeknd виступить співавтором сценарію і виконавчим продюсером серіалу, одним з творців якого став режисер серіалу «Ейфорія» Сем Левінсон. Шоураннер і сценаристом проєкту стане Джозеф Епштейн.

Серіал «Ідол» розповість про поп-співачку, яка закохується в загадкового власника клубу в Лос-Анджелесі. Окрім впливовості у бізнесі, той виявився ще й главою культу.

Для The Weeknd це вже буде не перша робота на телебаченні у якості сценариста. У 2020 році співак написав сценарій і озвучив персонажа в епізоді комедійного мультсеріалу «Американський папаша!» телеканалу TBS.

Фото: Getty Images

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