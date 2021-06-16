Tom Soda – Танцы: артист випустив мультижанровий сингл. Слухаємо!

Артист презентував сингл відразу в трьох стилях

Трилогія «Танцы» – це лід-сингл в жанрі поп, акустична версія і клубний мікс. Оригінальна поп-версія – ностальгія по 2000-м в сучасному звучанні; в акустиці використані виключно живі інструменти; а клубний мікс – це потужний бас, прискорений темп і качовий біт.

– Після дворічної перерви я повністю переглянув свій підхід до музики та зрозумів, що мені мало випустити трек в одній інтерпретації. Можу сказати точно, що під оригінальну версію я буду виступати на концертах, акустика для камерних пляжних вечірок з коктейлем біля багаття, а під ремікс однозначно буду відриватися в клубі, – розповідає Tom Soda.

Всі три версії самодостатні, але є те, що їх об’єднує, – єдиний культурний меседж. На створення треків артиста надихнула культура Латинської Америки та Куби, де прямо на вулицях перехожі під звуки гітар музикантів, не соромлячись, танцюють сальсу або бачату.

Над кожним аранжуванням працював окремий саунд-продюсер. Таким чином Tom Soda намагається дати можливість реалізувати себе своїм колегам в той час, коли музична індустрія переживає кризу. Над оригіналом треку працював Петро Берестенко, над акустичною версією – Віталій Попович, а над реміксом – земляки Tom Soda з міста Кременчук – проект PROBASS Δ HARDI. Також у сингл входять інструментальні версії треків для тих, хто любить співати в караоке або захоче записати кавер або поставити танець.

Tom Soda – професійний танцюрист в минулому, має звання кандидата в майстри спорту з бальних танців. Піснею «Танцы» артист ділиться зі своїми слухачами власним світом танців. Можливо, хтось із них захоче стати його частиною.

Ексклюзивно для сайту Нового Каналу артист розповів, чому пішов з танців і почав займатися музикою:

– Я був артистичною дитиною і мені подобалося безліч творчих напрямків: малювання, співи, танці, фотографія, кіно. Дійшовши до певного рівня в танцювальній кар’єрі, я зрозумів, що можу бути артистом, а для мене це слово містити безліч якостей. Я зрозумів, що також можу розвивати себе в інших напрямках і вирішив почати з музики. Так я став брати уроки вокалу та пробувати себе в різних шоу, і звичайно, заробляти собі на навчання, оскільки на той момент я отримував економічну освіту, яка теж не завадить сучасному артисту.

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