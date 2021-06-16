Тревіс Скотт назвав Кайлі Дженнер своєю дружиною. Ми щось пропустили?

Пара знову разом і не тільки

Західні знаменитості люблять привселюдно «випадково» заявити про зміни у своєму сімейному стані. Схоже, саме так під час нагородження Parsons Benefit 2021 зробив і американський репер Тревіс Скотт. Але про все по порядку.

Перше, що потрібно знати – на Parsons Benefit 2021 Тревіс Скотт прийшов не сам, а з Кайлі Дженнер та донькою Стормі. Усі одразу запідозрили, що пара знову разом і таким чином заявляє про це. Але офіційного підтвердження від Кайлі не було. Але Тревіс Скотт у своїй промові під час нагородження назвав дівчину своєю дружиною та зізнався їй у коханні.

«Я люблю тебе, Стормі. І тебе, дружинонька, люблю!» – сміливо заявив артист.

От тепер і думайте, чи то ми щось пропустили, чи то нам щось не розказують, чи це черговий хід, щоб привернути до себе увагу.

Інсайдери з оточення пари стверджують, що офіційно вони не одружені та і не разом. Мовляв, у Тревіса дуже щільний графік, тому Кайлі вважає, що на даний момент в них нічого не вийде.

«Він не хоче заспокоюватися, і їй це насправді подобається. Вона розуміє, що молода, і зараз їй це не потрібно. Вона не хоче стосунків, але знає, що він може дати їй те, що їй потрібно. Можливо, в майбутньому все зміниться, але зараз вони задоволені тим, що мають», – підсумував анонім виданню E!.

Фото: Getty Images

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