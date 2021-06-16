Наталка Карпа – Тільки дівчата: слухати онлайн

Українська співачка Наталка Карпа наважилася на експерименти зі своїм творчим стилем та випустила нову пісню «Тільки дівчата».

Слухати нову пісню Наталка Карпа – «Тільки дівчата» онлайн:

У синглі артистка оспівує силу жіночої підтримки, силу дівчат, коли вони збираються разом, моменти дружби та непідробні емоції, від спілкування одна з одною. Наталка Наголошує, що за час декрету дуже скучила за посиденьками з подругами, щоб поговорити про все на світі.

– У мене вже є своя ідентифікація в нашому шоу-бізнесі. Але ця пісня – це щось зовсім інше. І зізнаюся чесно , можливо, це вплив карантину, бо дуже хочеться змін, особливо творчих, – поділилася Наталка Карпа ексклюзивно з Новим каналом.

Автор слів та музики виступила Оля Кутиніна, а саунд-продюсером – незмінний Андрій Бакун.

– Цього разу ми вирішила експерементували зі стилем, у Карпи є свій образ та ідентифікація, але з іншої сторони не хотілось робити, щось одноманітне. Завдання було не втративши впізнаваності артиста, знайти щось нове, свіже та адаптувати під сутність та філософію виконавця. Здається вийшло цікаво, принаймі впевнений будуть перепитувати, хто співає, – розповів Андрій Бакун.

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