Зірка серіалу «Милі ошуканки» народила в машині. Як все було?

Селебріті зовсім трохи не доїхала до лікарні

Нещодавно зірка серіалу «Милі ошуканки» Тройен Беллісаріо та зірка серіалу «Форс-мажори» Патрік Адамс стали батьками вдруге. 15 травня у пари народилася ще одна донька. Але ці пологи були більш екстремальними за попередні, бо пройшли на парковці лікарні! Про це новоспечені батьки розповіли лише кілька днів тому в подкасті Кеті Лове Katie’s Crib. Елліот Ровена Адамс, друга дочка Патріка і Тройен.

Як виявилося, коли почалися пологи, актори одразу вирушили в лікарню. Прибувши на парковку лікарні, Патрік пішов за паркувальним талоном, а повернувшись, побачив, що дружина стоїть на четвереньках на задньому сидінні. Він одразу кинувся до охоронця і той побіг за допомогою. Але пологи Патріку Адамсу все ж довелося прийняти самостійно.

«Значить, вона все ще стоїть на четвереньках, обличчям до лобового скла. Її сідниці на рівні моєї голови, тому я просто спускаю з неї штани, і голова дитини виявляється прямо там. Часу панікувати просто не було. Я сам прийняв пологи у дружини. Все сталося хвилини за три», — сказав Адамс.

«Я просто дивлюся через плече, бо я все ще на четвереньках… і бачу, як Патрік тримає її догори ногами, і вона плаче, тому я відразу подумала, що з донькою все добре. Вона жива і дихає», — продовжила Беллісаріо.

Нагадаємо, що Тройен Беллісаріо та Патрік Адамс одружилися у 2016 році після восьми років стосунків. Вони разом виховують дворічну доньку Аврору.

Фото: Getty Images

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