Netflix анонсував рімейк серіалу Буремний шлях

Ще один проект 2000-х повернеться на екрани

Маріса, Мія, Пабло та Мануель – ці імена знайомі усім меленіалам, які з 2002 по 2004 роки дивилися аргентинський серіал «Буремний шлях». Мода циклічна, схоже, що і кіноіндустрія також, адже улюблений серіал нульових повернеться вже наступного року! Стрімінговий сервіс Netflix повідомив про перезапуск «Буремного шляху» і вже розпочав виробництво з 1 березня цього року.

Як сказано у заяві Netflix, «нове покоління Rebelde розпочинає виробництво в Мехіко». Стрімінговий сервіс назвав новий проект «Elite Way School» та додав лист-вітання від директора з подробицями. У ньому сказано, що у проекті знімуться Азул Гуаїта, Серхіо Майєр Морі, Андреа Чапарро, Джеронімо Кантільо, Франко Масіні, Лізет Селене, Алехандро Пуенте та Джованна Гріджіо.

«В 2022 році ми повернемося до школи Elite Way School, щоб простежити за новим поколінням учнів», — йдеться в повідомленні компанії.

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