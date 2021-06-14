Netflix представив чотири короткометражки до серіалу Еліта

Кожна серія розповість про долю улюблених персонажів у новому сезоні

Змучилися чекати та думати, що там відбувається в іспанській школі Лас Енчінас? Ми теж! І схоже, що Netflix це відчув та вирішив порадувати усіх фанатів серіалу «Еліта» короткометражними серіями про головних персонажів проекту ще до виходу самого четвертого сезону 18 червня.

Від сьогодні на Netflix оголошено «Тиждень «Еліти»». Він складається з 4 коротких епізодів. Вони розкажуть, що відбувалося з Гуманом, Ребе, Кей, Надею, Омаром, Андером, Алексіс, Карлою та Самуелем у літо між подіями у 3 та 4 сезонах. Кожен з них називається «Ось, що трапилося з…» з додаванням імен героїв. Не пропусти!

Лови дати виходу короткометражок «Еліти»:

14 червня – Гузман, Кей, Ребе

15 червня – Надя та Гузман

16 червня – Омар, Андер та Алексіс

17 червня – Карла та Самуель

А прем’єру четвертого сезону серіалу «Еліта» дивися вже 18 червня на Netflix.

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