DOROFEEVA – Почему: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Додамо цьому літу трохи меланхолійних нот новим pop-dance синглом DOROFEEVA – «Почему»

– Я відкрито говорю про почуття та переживання в своїх текстах і музиці, а розставання в своєму житті переживав кожен, – коментує нову роботу співачка. – Коли відносини закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які грають по радіо, про тебе. Усередині борються люблю/ненавиджу, а в голові один і той же питання «ну чому так?». Ти потрапляєш в капкан почуттів… Кінець відносин відчувається як катастрофа, що ми і показали в цьому кліпі. Саме такий мене побачив режисер Леонід Колосовський.

Але я знаю, коли щось закінчується, то починається щось краще. Тут немає тих, хто програв – ти обираєш фінал історії.

– Футуристична героїня, виливає свою біль і образу в чуттєвій хореографії – і це не просто танці, це уособлення її страждань. Ця втрата – як автокатастрофа: миттєво, часом травмонебезпечно, прикро і боляче. Але я знаю, коли щось закінчується, то починається щось краще. Тут немає тих, хто програв – ти обираєш фінал історії.

Слова (текст) пісні DOROFEEVA – «Почему»

Наверно диджей что-то знает

Обо мне

Мне все теперь напоминает

О тебе

И я роняю свои слезы

На танцпол

Я не ушла

Ты не ушел

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Наверно радиоведущий на волне

Историю любви расскажет

Обо мне

И я роняю свои слезы

В твой бокал

Из снов моих ты не пропал

Crying on the dancefloor

Не могу с тобой проститься

И не в силах отпускать

Поцелуи на ресницах

Начинают остывать

Не могу

Не хочу

Я убегу от этих чувств

Не могу с тобой проститься

Почему

Ну почему все без тебя не так

Ну почему сама себе я враг

Ну почему все чувства я в тюрьму

Запру и выкину

Выкину

Запру и выкину

Выкину

Ну почему все сложно

Выкину

Выкину

Давай оставим в прошлом

Выкину

Выкину

Ты у меня под кожей

Выкину

Выкину

Наверно диджей что-то знает

Читай також:

Саша Чемеров & Бумбокс – «Любила»: Слухаємо новий трек!