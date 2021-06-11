DOROFEEVA – Почему: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Зухвале каре, дивні танці і автокатастрофа: DOROFEEVA випустила новий кліп «Почему»
Додамо цьому літу трохи меланхолійних нот новим pop-dance синглом DOROFEEVA – «Почему»
– Я відкрито говорю про почуття та переживання в своїх текстах і музиці, а розставання в своєму житті переживав кожен, – коментує нову роботу співачка. – Коли відносини закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які грають по радіо, про тебе. Усередині борються люблю/ненавиджу, а в голові один і той же питання «ну чому так?». Ти потрапляєш в капкан почуттів… Кінець відносин відчувається як катастрофа, що ми і показали в цьому кліпі. Саме такий мене побачив режисер Леонід Колосовський.
Але я знаю, коли щось закінчується, то починається щось краще. Тут немає тих, хто програв – ти обираєш фінал історії.
– Футуристична героїня, виливає свою біль і образу в чуттєвій хореографії – і це не просто танці, це уособлення її страждань. Ця втрата – як автокатастрофа: миттєво, часом травмонебезпечно, прикро і боляче. Але я знаю, коли щось закінчується, то починається щось краще. Тут немає тих, хто програв – ти обираєш фінал історії.
Слова (текст) пісні DOROFEEVA – «Почему»
Наверно диджей что-то знает
Обо мне
Мне все теперь напоминает
О тебе
И я роняю свои слезы
На танцпол
Я не ушла
Ты не ушел
Crying on the dancefloor
Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему
Ну почему все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину
Наверно радиоведущий на волне
Историю любви расскажет
Обо мне
И я роняю свои слезы
В твой бокал
Из снов моих ты не пропал
Crying on the dancefloor
Не могу с тобой проститься
И не в силах отпускать
Поцелуи на ресницах
Начинают остывать
Не могу
Не хочу
Я убегу от этих чувств
Не могу с тобой проститься
Почему
Ну почему все без тебя не так
Ну почему сама себе я враг
Ну почему все чувства я в тюрьму
Запру и выкину
Выкину
Запру и выкину
Выкину
Ну почему все сложно
Выкину
Выкину
Давай оставим в прошлом
Выкину
Выкину
Ты у меня под кожей
Выкину
Выкину
Наверно диджей что-то знает
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