Пліткарка: дивитися офіційний трейлер

«Сумували за мною? Я точно сумувала за вами!» – говориться в офіційному трейлері нового серіалу «Пліткарка».

«Пліткарка» – дивитися трейлер онлайн:

Дев’ять років тому оригінальний веб-сайт «Пліткарки» закрився. Але після того, як нове покоління молодої еліти Нью-Йорка бере під контроль приватну школу Констанс Біллард, горезвісний блогер знову стає джерелом пліток номер один у їх скандальному житті. Тепер «Пліткарка» діє через соціальні мережі. А тому все стає більш реальним та оперативним.

У новому серіалі зіграли Емілі Елін Лінд, Вітні Пік, Джейсон Готей, Джонатан Фернандес, Елі Браун, Таві Гевінсон, Томас Доерті, Адам Чанлер-Берат, Зіон Морено.

Прем’єра оновленої «Пліткарки» запланована на 8 липня 2021 року.

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