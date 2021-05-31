ЛУНА презентувала відео на пісню «Пташка»: Дивимось!

В новому синглі співачка зберегла притаманну їй любовну тематику та чуттєву подачу.

Поп-балада «Пташка» – це сучасний погляд на українську музику. За словами співачки, мелодія вокалу в приспіві натхненна українськими народними піснями. Саме цей пласт фольклору є невід’ємною частиною спогадів дитинства, тому що звучав на всіх домашніх святах співачки.

– Я дуже добре пам’ятаю, як в один момент моя бабуся затягувала пісню – і всі гості миттєво підхоплювали мелодію, – згадує ЛУНА.

Новий сингл ЛУНИ сповнений ніжності та краси, а також нічного вайбу. Саме він став частиною кінематографічного кліпу на цю пісню. У відео співачка постала в сексуальних образах: у легких та летючих нарядах, оздоблених пір’ям. Протягом усього відео кадри зі співачкою змінюються сценами з реальності, що розповідають декілька історій про кохання жінок та чоловіків, про їх боротьбу зі зовнішніми обставинами та внутрішніми.

– Мені хотілось поєднати у цьому синглі містику з ніжністю, описати таким чином момент «зараз» що є чимось невловимим. Пташка – алегоричний образ невловимого «зараз», який у давньогрецькій міфології асоціюється з постаттю Кайроса. Наймолодший безсмертний син Зевса часто-густо розумівся як бог щасливої миті. Пісня «Пташка» – сучасний погляд на українську електронну музику. Трек сповнений ніжності й краси, навчить вас літати сьогодні, – говорить про свою нову роботу співачка.

В тему:

Вітаємо! Перший фільм Алана Бадоєва покажуть на ювілейному кінофестивалі «Молодість»

Подробиці таємного весілля Аріани Гранде