Алан Бадоєв покаже фільм на ювілейному кінофестивалі Молодість

Одним із спецподій найбільшого кінофестивалю України стане ретроспективний показ Orangelove — режисерського дебюту Алана Бадоєва

В 2021 році фестиваль «Молодість» святкує 50-річний ювілей — і з цієї нагоди його команда підготувала особливу програму «50: річниця». У цю програму ввійшли фільми, які демонструвалися на фестивалі минулими роками та встигли стати надбанням світової культури. Одним із ключових подій програми стане показ фільму Orangelove Алана Бадоєва. Саме на «Молодості», 15 років тому, ця робота була вперше представлена ​​Бадоєвим в Україні — одразу після світової прем’єри на Каннському кінофестивалі.

Orangelove — історія двох молодих закоханих, випадково залучених в пристрасний і руйнівний роман. Ігор Шестопалов, програмний директор «Молодості», вважає, що 2000-ні стали для «Молодості» декадою реформацій, під час якої почалося становлення нового українського кіно та відкриття нових осіб, одним із яких став Алан Бадоєв. Сьогодні ж Бадоєв — почесний амбасадор ювілейної «Молодості»: крім показу Orangelove, він також представить на фестивалі міжнародну програму короткого метра.

— Я дуже радий, що у Orangelove склалася така цікава доля і йому неодноразово випадала честь представляти Україну за кордоном, — зазначив Алан Бадоєв. — Запрошую усіх на фестиваль: подивитися й відчути ту енергію молодості, можливо, режисерської недосвідченісті, але великої віри.

Показ Оrangelove в рамках «Молодості» відбудеться 31 травня на великому екрані арки Дружби Народів. Відомий режисер відкриє показ вступним словом, а після поспілкується з глядачами в форматі Q&A.

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