Фіолет випустив музичну збірку «Стежка»

Замість музичного альбому музиканти презентували збірку пісень за аналогією до класичної літератури.

«Стежка» — збірка виданих синглів і кількох нових треків Фіолету. Вона стала для гурту пісенним підсумком року життя в карантині. В такому інноваційному форматі якнайкраще проявився талант Сергія Мартинюка, письменника, фронтмена і автора текстів гурту.

– Перші рядки «Стежки» народилися позаторік у Барселоні. За цей час у моєму житті змінилося чимало і «Стежка» стала своєрідним символом тих змін, спробою відпустити минуле й рухатися далі. У ній багато ностальгії, самосповідальності, тужливі нотки ерху — китайської скрипки й умовний вайб попмузики 90-х. «Стежкою» я вчуся відпускати болісне минуле й зі щирим оптимізмом дивитися в майбутнє, — пояснює автор.

Ця збірка має власну обкладинку, пролог та епілог. Кожна її пісня є окремим твором-одкровенням, що породжує інтимний діалог автора зі слухачем.

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