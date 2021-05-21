DAKOOKA випустила сингл Ничего нет. Слухаємо онлайн

Українська співачка відразу випустила кліп на підтримку пісні

Меланхолія, роздуми про життя, страх і стосунки… Фанати співачки знайдуть усі улюблені елементи творчості DAKOOKA в її новому синглі. Фірмове звучання і візуальний ряд чіпляють з перших кадрів.

– Перший куплет я написала ще влітку 2020 року після досить дивних для мене відносин, присвятила його ілюзіям про кохану людину. Приспіви придумала вже на репетиціях. Вони якось самі собою відбулися. Я не зрозуміла сама, яким чином», – поділилася співачка.

Трек увійде в новий альбом співачки «31006», реліз якого запланований на липень.

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