Гурт Нервы випустив кліп на пісню Так Как Надо

Женя Мільковський став режисером нового відео.

«Нервы» порадували своїх фанів свіжим кліпом. В сюжеті головний герой — бідний художник згадує про свою кохану дівчину, яку часто малював у своїх картинах. Доля приводить його до бійцівського клубу, в якому починається заголовна та гостросюжетна історія, через яку герой опиниться на волосок від смерті.

– Такого кіно я ще не знімав! Сюжет кліпу не пов’язаний із піснею, але ця історія повністю передає емоційний стан та відчуття від пісні. По цій роботі не важко здогадатися, від якого режисера я фанатію: я, дійсно, є великим шанувальником Гая Річі, а художник сам намалювався», — розповів Женя.

Нещодавно у групи «Нервы» вийшов новий студійний альбом «7», презентація якого відбудеться на початку червня в п’яти містах України: Харків, Дніпро, Одеса, Київ та Львів.

Фото – Анна Вороніхіна

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