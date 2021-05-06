Анна Трінчер зробила татуювання, присвятивши його…

Але рідні артистки її не зрозуміли

Українська співачка Анна Трінчер набила собі нове татуювання. Дівчина присвятила його виходу свого нового треку KISS.

На руці зірка зробила надпис «You can» та показала його своїм підписникам, зазначивши, що тату парне.

«На твоей руке тату и на моей руке тоже????», – написала Анна Трінчер під знімком.

Також дівчина показала, як на її татуювання відреагувала її бабуся, яку так люблять підписники співачки. Як виявилося, бабуся від такого рішення Ані була зовсім не в захваті. Вона порівняла онуку з Тайсоном і сказала, що та псує тіло.

Читай також:

Адель показала архівні фото до та після схуднення

Історія кохання з 60-х у трейлері фільму «Останній лист від твого коханого»