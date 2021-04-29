Лука: дивитися офіційний трейлер

Студія Pixar представила трейлер спільного з Disney+ мультфільму «Лука».

«Лука» – дивитися трейлер онлайн:

Мультфільм розповідає про двох друзів, які весело проводять час на італійській Рив’єрі. Морозиво, макарони та безкінечні поїздки на скутері – це ідеальне літо для Луки та його друга. Але вони мають один секрет, яким не можуть ні з ким поділитися. Вони — морські істоти, які перетворюються під впливом води. Їм доведеться навчитися робити безліч звичайних для людей речей, щоб пристосуватися до їхнього світу.

«Існує стільки речей, які ти думаєш, що не зможеш зробити, але все, що тобі потрібно, – це лише спробувати», – говориться у трейлері.

Режисером проєкту виступив Енріко Касароса. Сценарій написав один з авторів «Душі» Майк Джонс, а одним з продюсерів став керівник Pixar і творець «Думками навиворіт», «Вгору» і «Корпорації монстрів» Піт Доктер.

Прем’єра мультфільму «Лука» запланована на 18 червня 2021 року на Disney+.

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