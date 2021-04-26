



В ніч з 25 на 26 квітня у Голлівуді пройшла церемонія вручення «Оскар-2021». Свої статуетки отримали кращі з кращих у 23 номінаціях. Тріумфатором премії очікувано стала «Земля кочівників», яка в тому ж числі забрала статуетку за найкращу режисуру. Хлоя Чжао стала другою жінкою в історії, яка здобула перемогу у цій номінації. Повний список переможців «Оскар-2021» читай далі!

Список переможців премії Оскар 2021

Кращий фільм:

• «Дівчина, що подає надії»

• «Звук металу»

• «Земля кочівників»

• «Іуда і чорний месія»

• «Манк»

• «Мінар»

• «Батько»

• «Суд над чиказькою сімкою»

Кращий режисер:

• Томас Вінтерберг – «Ще по одній»

• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»

• Девід Фінчер – «Манк»

• Хлої Чжао – «Земля кочівників»

• Лі Айзек Чун – «Мінар»

Краща жіноча роль:

• Андра Дей – «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»

• Віола Девіс – «Ма Рейні: Мати блюзу»

• Ванесса Кірбі – «Фрагменти жінки»

• Френсіс Макдорманд – «Земля кочівників»

• Кері Малліган – «Дівчина, що подає надії»

Краща чоловіча роль:

• Різ Ахмед – «Звук металу»

• Чедвік Боузмен – «Ма Рейні: Мати блюзу»

• Гері Олдман – «Манк»

• Ентоні Хопкінс – «Батько»

• Стівен Ян – «Мінар»

Краща жіноча роль другого плану:

• Марія Бакалова – «Борат 2»

• Гленн Клоуз – «Елегія хіллбіллі»

• Олівія Колман – «Батько»

• Аманда Сейфрід – «Манк»

• Юн Е Чжон – «Мінар»

Краща чоловіча роль другого плану:

• Саша Барон Коен – «Суд над чиказькою сімкою»

• Деніел Калуя – «Іуда і чорний месія»

• Леслі Одом-молодший – «Однієї ночі в Майамі»

• Пол Рейс – «Звук металу»

• Лакіт Стенфілд – «Іуда і чорний месія»

Кращий оригінальний сценарій:

• Уїлл Берсон, Шака Кінг, Кіт Лукас, Кенні Лукас – «Іуда і чорний месія»

• Абрахам Мардер, Даріус Мардер, Дерек Сіенфренс – «Звук металу»

• Аарон Соркін – «Суд над чиказькою сімкою»

• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»

• Лі Айзек Чун – «Мінар»

Кращий адаптований сценарій:

• Саша Барон Коен, Ентоні Хайнс, Ден Суімер, Пітер Бейнхем, Еріка Рівінойя, Ден Мазер, Джена Фрідман, Лі Керн – «Борат 2»

• Рамін Бахрані – «Білий тигр»

• Флоріан Зеллер, Крістофер Хемптон – «Батько»

• Кемп Пауерс – «Однієї ночі в Майамі»

• Хлої Чжао – «Земля кочівників»

Кращий міжнародний фільм:

• «Ще по одній» – Данія

• «Колектив» – Румунія

• «Куди ти йдеш, Аїда?» – Боснія і Герцеговина

• «Кращі дні» – Гонконг

• «Людина, яка продала свою шкіру» – Туніс

Кращий анімаційний фільм:

• «Баранчик Шон: Фермагеддон»

• «Вперед»

• «Душа»

• «Легенда про вовків»

• «Подорож на Місяць»

Краща операторська робота:

• Шон Боббітт – «Іуда і чорний месія»

• Даріуш Вольські – «Новини з усіх кінців світу»

• Ерік Мессершмидт – «Манк»

• Фідон Папамайкл – «Суд над чиказькою сімкою»

• Джошуа Джеймс Річардс – «Земля кочівників»

Кращий оригінальний саундтрек:

• Теренс Бленчард – «П’ятеро однієї крові»

• Еміль Моссера – «Мінар»

• Джеймс Ньютон Ховард – «Новини з усіх кінців світу»

• Трент Резнор, Аттікус Росс – «Манк»

• Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст – «Душа»

Найкраща пісня:

• “Fight For You” – “Іуда і чорний месія»

• “Hear My Voice” – “Суд над чиказькою сімкою»

• “Húsavík” – “Євробачення: Історія групи Fire Saga»

• “Io Sí (Seen)” – «Все життя попереду»

• “Speak Now” – “Одна ніч в Майамі»

Кращий монтаж:

• «Дівчина, що подає надії»

• «Звук металу»

• «Земля кочівників»

• «Батько»

• «Суд над чиказькою сімкою»

Краще художнє оформлення:

• «Тенет»

• «Ма Рейні: Мати блюзу»

• «Манк»

• «Новини з усіх кінців світу»

• «Батько»

Кращий дизайн костюмів:

• «Ма Рейні: Мати блюзу»

• «Манк»

• «Мулан»

• «Піноккіо»

• «Емма.»

Кращі візуальні ефекти:

• «Айван, єдиний і неповторний»

• «Тенет»

• «Любов і монстри»

• «Мулан»

• «Опівнічні небо»

Кращий грим і зачіски:

• «Ма Рейні: Мати блюзу»

• «Манк»

• «Піноккіо»

• «Елегія хіллбіллі»

• «Емма»

Кращий звук:

• «Грейхаунд»

• «Душа»

• «Звук металу»

• «Манк»

• «Новини з усіх кінців світу»

Кращий документальний фільм:

• «Агент-кріт»

• «Час»

• «Колектив»

• «Табір калік»

• «Мій учитель-восьминіг»

Кращий короткометражний анімаційний фільм:

• «Якщо щось трапиться, я люблю вас»

• «Нора»

• «Genus Loci»

• «Opera»

• «Yes-People»

Кращий короткометражний ігровий фільм:

• «Білий очей»

• «Кімната листів»

• «Подарунок»

• «Feeling Through«

• «Two Distant Strangers»

Фото: Getty Images

Читай також:

BAFTA 2021: список переможців британської кінопремії

«Золотий глобус 2021»: повний список номінантів