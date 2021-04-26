Оскар – 2021: хто отримав статуетку? Список переможців
В ніч з 25 на 26 квітня у Голлівуді пройшла церемонія вручення «Оскар-2021». Свої статуетки отримали кращі з кращих у 23 номінаціях. Тріумфатором премії очікувано стала «Земля кочівників», яка в тому ж числі забрала статуетку за найкращу режисуру. Хлоя Чжао стала другою жінкою в історії, яка здобула перемогу у цій номінації. Повний список переможців «Оскар-2021» читай далі!
Список переможців премії Оскар 2021
Кращий фільм:
• «Дівчина, що подає надії»
• «Звук металу»
• «Земля кочівників»
• «Іуда і чорний месія»
• «Манк»
• «Мінар»
• «Батько»
• «Суд над чиказькою сімкою»
Кращий режисер:
• Томас Вінтерберг – «Ще по одній»
• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»
• Девід Фінчер – «Манк»
• Хлої Чжао – «Земля кочівників»
• Лі Айзек Чун – «Мінар»
Краща жіноча роль:
• Андра Дей – «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»
• Віола Девіс – «Ма Рейні: Мати блюзу»
• Ванесса Кірбі – «Фрагменти жінки»
• Френсіс Макдорманд – «Земля кочівників»
• Кері Малліган – «Дівчина, що подає надії»
Краща чоловіча роль:
• Різ Ахмед – «Звук металу»
• Чедвік Боузмен – «Ма Рейні: Мати блюзу»
• Гері Олдман – «Манк»
• Ентоні Хопкінс – «Батько»
• Стівен Ян – «Мінар»
Краща жіноча роль другого плану:
• Марія Бакалова – «Борат 2»
• Гленн Клоуз – «Елегія хіллбіллі»
• Олівія Колман – «Батько»
• Аманда Сейфрід – «Манк»
• Юн Е Чжон – «Мінар»
Краща чоловіча роль другого плану:
• Саша Барон Коен – «Суд над чиказькою сімкою»
• Деніел Калуя – «Іуда і чорний месія»
• Леслі Одом-молодший – «Однієї ночі в Майамі»
• Пол Рейс – «Звук металу»
• Лакіт Стенфілд – «Іуда і чорний месія»
Кращий оригінальний сценарій:
• Уїлл Берсон, Шака Кінг, Кіт Лукас, Кенні Лукас – «Іуда і чорний месія»
• Абрахам Мардер, Даріус Мардер, Дерек Сіенфренс – «Звук металу»
• Аарон Соркін – «Суд над чиказькою сімкою»
• Емеральд Феннелл – «Дівчина, що подає надії»
• Лі Айзек Чун – «Мінар»
Кращий адаптований сценарій:
• Саша Барон Коен, Ентоні Хайнс, Ден Суімер, Пітер Бейнхем, Еріка Рівінойя, Ден Мазер, Джена Фрідман, Лі Керн – «Борат 2»
• Рамін Бахрані – «Білий тигр»
• Флоріан Зеллер, Крістофер Хемптон – «Батько»
• Кемп Пауерс – «Однієї ночі в Майамі»
• Хлої Чжао – «Земля кочівників»
Кращий міжнародний фільм:
• «Ще по одній» – Данія
• «Колектив» – Румунія
• «Куди ти йдеш, Аїда?» – Боснія і Герцеговина
• «Кращі дні» – Гонконг
• «Людина, яка продала свою шкіру» – Туніс
Кращий анімаційний фільм:
• «Баранчик Шон: Фермагеддон»
• «Вперед»
• «Душа»
• «Легенда про вовків»
• «Подорож на Місяць»
Краща операторська робота:
• Шон Боббітт – «Іуда і чорний месія»
• Даріуш Вольські – «Новини з усіх кінців світу»
• Ерік Мессершмидт – «Манк»
• Фідон Папамайкл – «Суд над чиказькою сімкою»
• Джошуа Джеймс Річардс – «Земля кочівників»
Кращий оригінальний саундтрек:
• Теренс Бленчард – «П’ятеро однієї крові»
• Еміль Моссера – «Мінар»
• Джеймс Ньютон Ховард – «Новини з усіх кінців світу»
• Трент Резнор, Аттікус Росс – «Манк»
• Трент Резнор, Аттікус Росс, Джон Батіст – «Душа»
Найкраща пісня:
• “Fight For You” – “Іуда і чорний месія»
• “Hear My Voice” – “Суд над чиказькою сімкою»
• “Húsavík” – “Євробачення: Історія групи Fire Saga»
• “Io Sí (Seen)” – «Все життя попереду»
• “Speak Now” – “Одна ніч в Майамі»
Кращий монтаж:
• «Дівчина, що подає надії»
• «Звук металу»
• «Земля кочівників»
• «Батько»
• «Суд над чиказькою сімкою»
Краще художнє оформлення:
• «Тенет»
• «Ма Рейні: Мати блюзу»
• «Манк»
• «Новини з усіх кінців світу»
• «Батько»
Кращий дизайн костюмів:
• «Ма Рейні: Мати блюзу»
• «Манк»
• «Мулан»
• «Піноккіо»
• «Емма.»
Кращі візуальні ефекти:
• «Айван, єдиний і неповторний»
• «Тенет»
• «Любов і монстри»
• «Мулан»
• «Опівнічні небо»
Кращий грим і зачіски:
• «Ма Рейні: Мати блюзу»
• «Манк»
• «Піноккіо»
• «Елегія хіллбіллі»
• «Емма»
Кращий звук:
• «Грейхаунд»
• «Душа»
• «Звук металу»
• «Манк»
• «Новини з усіх кінців світу»
Кращий документальний фільм:
• «Агент-кріт»
• «Час»
• «Колектив»
• «Табір калік»
• «Мій учитель-восьминіг»
Кращий короткометражний анімаційний фільм:
• «Якщо щось трапиться, я люблю вас»
• «Нора»
• «Genus Loci»
• «Opera»
• «Yes-People»
Кращий короткометражний ігровий фільм:
• «Білий очей»
• «Кімната листів»
• «Подарунок»
• «Feeling Through«
• «Two Distant Strangers»
Фото: Getty Images
Читай також:
BAFTA 2021: список переможців британської кінопремії