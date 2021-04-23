Денис Реконвальд – Первый поцелуй: Прем`єра кліпу

Фотосесія в шкільному спортзалі, випускний вальс і перший поцілунок з однокласницею: Денис Реконвальд ностальгує по школі в новому відео

Всім випускникам присвячується свіжий ліричний трек та ламповий кліп про прощання зі школою. Заради відео Денис збрив бороду, приміряв шкільну форму і перевтілився в учня випускного класу. Дивимося:

– Зйомки кліпу «Первый поцелуй» стали для мене «живим фотоальбомом» – в думках спливали давно забуті шкільні витівки, вчителька математики, виступи на «лінійці», веселі зміни, виступи в КВК, домашні завдання і перше кохання, – розповів артист ексклюзивно Новому каналу. – Шкільна історія, яку я вам показав, змусила мене поностальгувати. Думаю, що всім, хто подивиться кліп, буде що згадати. Я ось до цих пір обмінююсь старими фотографіями зі своїми шкільними друзями. Хтось із нас знаходить знімки і пересилає в чатик, ми їх обговорюємо, згадуємо момент і знову поринаємо в тінейджерські роки. Класні були часи!

Нова пісня вийшла відразу в двох версіях – українською та російською мовами. Режисером відео стала Катерина Лесик.

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