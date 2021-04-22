Група BAH.ROMA випустила новий альбом «Ъ»

Український гурт BAH.ROMA презентувала першу частину майбутньої альбомної трилогії. Платівка отримала назву «Ъ».

В альбом увійшли п’ять треків, один з яких – «Всё, что нужно знать!» – це спільна робота з відомої української поп-співачкою DAKOOKA. А «Парашют» став останньою композицією, над якою лідер команди працював аж до виходу альбому.

– Я не міг не написати цю пісню. Мені просто життєво необхідно було це зробити. Вона чомусь далася мені дуже непросто. Я так довго писав вірші, хотів кожним рядком передати настрій, який я відчуваю, і те, як зараз себе відчуваю. Ця пісня не про когось вигаданого, а про самого себе. Про прийняття себе, про знову віднайдену віру. Мені хотілося, щоб саме «Парашют» серед вже написаних мною пісень для трилогії потрапив в першу її частину, – розповів Роман Бахарєв.

Як пояснює сама BAH.ROMA, «Ъ» – це початок нової віхи в творчості команди, де на перше місце виходить людина з його внутрішнім світом і ментальними особливостями. Це історія особистих переживань через призму знаків, які посилає нам Всесвіт, і головною думкою – ти не самотній.

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