«Абатство Даунтон» отримає ще один сиквел

Це буде повнометражний фільм

У популярного серіалу «Абатство Даунтон» з’явиться новий сиквел. Творці проекту випустять другий повнометражний фільм за мотивами шоу. Про це повідомила кінокомпанія Focus Features.

Подробиці сюжету не розголошуються. Але відомо, що у сиквелі візьме участь основний акторський склад серіалу – Г’ю Бонневілля, Мішель Докер, Імельду Стонтон і Меггі Сміт. Також у фільмі зіграють Г’ю Денсі, Лора Геддок, Наталі Бай і Домінік Вест.

Сценарій картини напише Джуліан Феллоуз, а її продюсерами виступлять Гарет Нім і Ліз Трабрідж. Режисером стане Саймон Кертіс.

Очікується, що повнометражний сиквел «Абатства Даунтон» вийде у грудні 2021 року.

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