Ейдан повернеться у продовження «Секс у великому місті»

Один з коханих Керрі Бредшоу знову буде з’ясовувати стосунки з журналісткою

Майстер по меблям Ейдан Шоу, якого зіграв актор Джон Корбетт, з’явиться у продовженні культового серіалу «Секс у великому місті». Участь зірки вже підтверджена офіційно. В інтерв’ю виданню Page Six 59-річний актор сказав, що готовий до зйомок.

– Так, я збираюся брати участь в шоу. Думаю, з’явлюся в декількох епізодах. Мені подобається команда, всі ці люди, вони завжди були дуже добрі до мене, – поділився актор.

Окрім того, Джон Корбетт прокоментував те, як закінчився серіал.

– Я завжди знав, чим це все закінчиться. Для мене Нью-Йорк – це п’ятий головний персонаж серіалу. Керрі повинна була залишитися з Нью-Йорком, а Містер Біг – це і є Нью-Йорк, – розповів актор

Нагадаємо, що офіційно про продовження «Сексу у великому місті» стало відомо у січні цього року. Проект буде складатися з десяти півгодинних епізод і розповідати про життя нью-йоркських подруг Керрі, Міранди і Шарлотти у віці 50 років. Кім Кетролл та Кріс Нот відмовилися від участі у проекті, тому фанати не побачать у серіалі ні Саманту Джонс, ні Містера Біга.

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