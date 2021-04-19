Селена Гомес зробила нове тату (ФОТО)

Селебріті не втомлюється прикрашати своє тіло малюнками

Американська співачка Селена Гомес зробила нове татуювання. Для зірки це вже п’ятнадцяте тату.

Побачити обновку на тілі зірки можна в Instagram її тату-майстра. Кіт Скотт Bang Bang МакКарді опублікував віде,о на якому показав свою роботу для артистки. У ньому Гомес показала хрестик, розташований на її лівій ключиці. У знаменитості вже 15 татуювань по всьому тілу.

Раніше МакКарді набив Селені Гомес фразу «Спочатку полюби себе», виконану арабською в’яззю, яка розташувалася на спині під правим плечем. Також він написав цифри LXXVI ззаду на шиї Гомес.

Фото: Getty Images

Читай також:

Названо справжню причину розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Спаднік: Джастін Бібер з’явиться у спецепізоді «Друзів» в костюмі картоплі