Названо справжню причину розставання Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Хто ж став ініціатором брейкапу?

Нещодавно стало відомо, що американська співачка Дженніфер Лопес та бейсболіст Алекс Родрігес скасували весілля та розійшлися. Тоді пара офіційно прокоментувала розставання та зазначила, що лишилася у дружніх стосунках.

А тепер стала відомо справжня причина розриву стосунків та хто став ініціатором. Виявилося, що покінчити зі стосунками вирішила саме Дженніфер Лопес. Про це виданню E! повідомило анонімне джерело.

Як зазначив інсайдер, Джей Ло елементарно втратила довіру до нареченого. А все через те, що ходили чутки про зраду Алекса Родрігеса. Алекс нібито розумів, що скоро настане кінець, адже останні місяці Дженніфер справді не була щасливою.

– Після того, як її довіра підірвана, нічого не зміниться. Вона задоволена своїм рішенням, тому що знає, що Алекс все ще буде в її житті, тільки в іншій якості, – прокоментував інсайдер.

Фото: Getty Images

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