Jerry Heil знялася для Vogue (ФОТО)

Артистка потрапила на сторінки відомого глянцю

Українська співачка Jerry Heil стала однією з героїнь українського Vogue. Зірка здивувала усіх своїми світлинами через одну особливість.

На професійній фотосесії Jerry Heil відмовилася використовувати тональний крем. За словами Яни, позбутися від звички «постійно маскувати недоліки шкіри» їй допомогли медичні макси.

У своєму Instagram зірка поділилася кількома фото зі зйомки.

«Маленька перемога номер раз. Я тут знову, вже традиційно, без тональної основи! Моя маленька перемога номер два! Для мене важливо виводити в тренди ПРИНЦИПИ. Чесність. Прийняття себе. Любов до своїх пор і навіть чорних точок. І до яскравих стрілок, ов корс. Вони в цьому сезоні особливо актуальні — а це прям МОЄ-МОЄ», – підписала свій пост Jerry Heil.

Зауважимо, що макіяж таки у співачки був. Візажисти зробили сміливий мейк очей, підкреслили густі брови, додали рум’янцю на щічки та блиску на губи.

«Маски допомогли мені розпрощатися з тональною основою. Розпрощатися з усім, що блокує мені пори. Ба більше, я ще до початку маскового режиму перестала фарбуватися навіть на концерти. Вважаю, все що не робиться, – на краще. І, можливо, це допоможе багатьом полегшити свій макіяж», – пояснила Vogue.

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