Джастін Бібер – про перший рік у шлюбі з Хейлі

Селебріті розповів, з якими складнощами зіштовхнувся у стосунках

Американський співак Джастін Бібер та його дружина модель Хейлі Бібер зараз вважаються ледь не зразковою парою для багатьох. Але мало хто знає, що і їм довелося пройти через важкий період у стосунках. Про це нещодавно розповів сам Джастін бібер в інтерв’ю виданню GQ.

Як виявилося, на початку сімейного життя в пари були проблеми. Перший рік у шлюбі став особливо важким через відсутність довіри. Джастін Бібер освідчився Хейлі лише через три місяці після розставання з Селеною Гомес.

– Перший рік шлюбу був для нас дійсно важким, тому що в нас було багато психологічних травм. Між нами просто не було довіри. Це коли ти не сильно хочеш у всьому зізнатися людині, з якою знаходишся поруч, тому що боїшся її реакції, при цьому побоюєшся відлякати партнера, розповівши йому про цей свій страх, – поділився співак.

Після проведеного разом часу Джастін Бібер стверджує, що зараз у його стосунках з Хейлі все чудово. Але вони не поспішають з дітьми, бо дівчина ще не готова до материнства.

– Ми просто будуємо пару, сім’ю, створюємо наші власні спогади. І це прекрасно, що в нас є те, чого ми з нетерпінням чекаємо. Раніше в мене не було ніяких очікувань від життя. У мене не було другої половинки, мені не було, кого любити й кому вилити душу, – поділився Джастін.

Фото: Getty Images

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