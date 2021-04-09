Янгол помст: дивитися офіційний трейлер

Студія March On Productions опублікувала трейлер фільму «Янгол помсти».

Янгол помсти – дивитися трейлер онлайн:

Ставши матір’ю, Вікторія намагається залишити позаду своє темне минуле наркокур’єра. Однак усе марно. Її доньку викрадає колишній комісар поліції. Він прагне підчистити давні грішки, а Вікторію обрав своєю зброєю у цій війні. Та гніву матері, яка рятує дитину, вистачить не лише на злочинців.

У фільмі зіграли Рубі Роуз, Морґан Фрімен, Патрік Малдун, Джулі Лотт, Нік Валлелонґа та інші. Режисером та сценаристом виступив Джордж Ґалло.

– Мені завжди подобались фільми про гангстерів. В таких картинах є крута і неймовірно похмура атмосфера. А ще, що не менш важливо, певна порція гумору. Також мені подобаються історії, в яких є недосконалі головні герої, котрі отримують шанс спокутувати свої гріхи, – поділився Ґалло.

Прем’єра фільму «Янгол помсти» запланована на 6 травня 2021 року.

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