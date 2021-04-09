Жінка у вікні: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер кримінального трилера «Жінка у вікні».

Жінка у вікні – дивитися трейлер онлайн:

У трейлері показано знайомство двох сусідок — агорафобки Анни Фокс, яка боїться виходити з дому, та життєрадісної Джейн Рассел з будинку навпроти. Якимось чином вони стають подругами, але пізніше Джейн зникає і починаються проблеми. Анна переконана, що бачила у вікно, як на сусідку напали з ножем. Про це вона розповідає поліції. Виявляється, що чоловік, якого вона вважала чоловіком Джейн, одружений з іншою жінкою. Незнайомку представляють їй ім’ям зниклої подруги. Через це лікар Анни вважає, що вона вигадала собі подругу. Але дівчина не погоджується з цим і намагається довести свою правду.

Сюжет фільму заснований на однойменному романі Деніела Меллорі. Головні ролі зіграли Емі Адамс і Джуліанна Мур, а також у фільмі знялися Гері Олдман, Ваятт Расселл, Ентоні Макі та Бряан Тайрі Генрі. Режисером картини виступив Джо Райт, сценарій написав драматург Трейсі Леттс.

Прем’єра фільму «Жінка у вікні» запланована на 2021 рік.

Читай також:

Тіна Кароль поцілувала саму себе у новому кліпі «Хороший парень»

A$AP ROCKY та Джон Девід Вашингтон у трейлері фільму «Монстр»