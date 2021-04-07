Кеті Перрі та Орландо Блум вперше показали доньку (ФОТО)

Зіркових батьків спіймали на прогулянці пляжем

Американська співачка Кеті Перрі та голлівудський актор Орландо Блум, які минулого року стали батьками, офіційно ще не показували обличчя своєї донечки, хоча раніше і з’являлися з нею на публіці. Тому американські папараці вирішили піти на випередження та зловили пару з малечею на пляжі.

На фото Кеті Перрі, одягнена у пляжну сукню та панаму, тримає донечку Дейзі Дав у лівій руці. Малеча одягнена у блакитні шорти, білу кофтинку та білу панамку. Видно, що Дейзі пляж та сонячна погода подобаються, бо на обличчі дитини красувалася усмішка. Просто рожевощока красуня!

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум стали батьками в серпні минулого року. Для співачки це перша дитина, а для актора – друга.

Фото: Getty Images, legion-media

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