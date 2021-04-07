Поза 3 сезон: дивитися офіційний трейлер

Американський телеканал FX опублікував перший трейлер третього сезону серіалу «Поза».

Поза 3 сезон – дивитися трейлер онлайн:

У відео показано через що доведеться пройти темношкірим представникам ЛГБТ спільноти у 80-х роках минулого століття. Трансгендерна жінка Бланка, яка хвора на ВІЛ, разом зі своїми однодумицями постане у боротьбі за самоіндентифікацію у Нью-Йорку. Також вона підтримуватиме свого друга-гея, який потерпає від СНІДу та прагне зберегти культуру балів.

«Твоє життя має значення! Ми піднялися з самого дна і стали зірками! Ми пройдемо через це разом, як родина!» – говорить Бланка.

Автором серіалу був і залишається Раян Мерфі, відомий за хоррор-антологію «Американська історія жахів». До своїх ролей повернулися ЕмДжей Родрігес, Домінік Джексон, Індія Мур, Енджел Бісмарк Куріел, Біллі Портер та інші.

Прем’єра фінального сезону серіалу «Позі» запланована на 2 травня 2021 року.

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