Британська преса незаконно встановила стеження за Меган Маркл. Подробиці

Скандал у королівській родині не вщухає

Скандальне інтерв’ю інтерв’ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вїнфрі відкрило багато секретів королівської сім’ї. Зокрема, Меган висловила підозру про те, що існує «невидимий контракт» королівської сім’ї з британськими таблоїдами.

А нещодавно з’явилася інформація на підтвердження слів Меган Маркл. Мовляв, видання The Sun наймало приватного детектива з Лос-Анджелеса, щоб стежити за Меган та її родиною. Детектив Ден Хенкс зізнався, що мав доступ до дуже особистої інформації, зокрема, до номеру соціального страхування герцогині, її адреси і особистого номеру телефону. Усі відомості були отримані незаконно.

Представники Гаррі і Меган відреагували офіційною заявою: «Герцог і герцогиня Сассекські вважають це важливим моментом для медіа та суспільства в цілому, оскільки розслідування показує, що хижацькі практики минулих років все ще використовуються, завдаючи непоправної шкоди сім’ям. Вони вдячні тим, хто працює в ЗМІ і відстоює цінності журналістики, які зараз важливі як ніколи .

Фото: Getty Images

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