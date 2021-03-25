Джо Джонас та Софі Тернер назвали доньку на честь Ханни Монтани

Зіркова пара нарешті розкрила ім’я своєї першої дитини

У липні 2020 року співак Джо Джонас та акторка Софі Тернер вперше стали батьками. Тоді вони повідомили, що у них народилася донька і назвали вони її Віллою. Але 24 березня з’явилися чутки, що зіркові батьки назвали доньку Ханною Монтаною.

У день 15-річчя від прем’єри серіалу «Ханна Монтана» американська співачка Майлі Сайрус надіслала Джо Джонасу та Софі Тернер квіткову композицію у вигляді зірки з листівкою, у якій написано: «Кому: Джо та Софі! Це було так мило з вашого боку, що ви назвали свою дочку на честь мене! Надсилаю всю свою любов маленькій міс Ханні Монтані! З любов’ю, Ханна Монтана».

Джо Джонас виклав відео подарунку від Майлі Сайрус в сторіз в Instagram, а Софі Тернер репостнула його. Зірковий татусь навіть написав: «Свята Ханна Монтана !!! Дякую @mileycyrus Нам це подобається! Це епічно!!»

Цікаво, що означає вся ця катавасія. Невже Джо Джонас та Софі Тернер реально назвали доньку Ханна Монтана?

Фото: Getty Images

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