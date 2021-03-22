Мімімі: Як Єлизавета ІІ назвала нових цуценят коргі

Монархині зробили неочікуваний подарунко

Нещодавно королеві Єлизаветі ІІ подарували нових песиків її улюбленої породи коргі. І хоча у 2015 році вона заявляла, що більше не більше не хоче заводити песиків, подарунок їй сподобався.

Королева навіть встигла придумати для нових жителів королівських покоїв імені. Двох песиків назвали на честь дядька Фергюса Боуз-Лайона, що загинув 1915 року, а також озера в Шотландії, поруч з яким королева любить прогулюватися – Мік. Кажуть, це перші королівські коргі, які не є нащадками собаки Сьюзан – улюблениці Єлизавети.

Загалом за все життя у Єлизавети ІІ було більше тридцяти коргі. І коли у 2015 році не стало останнього, вона більше не заводила нових.

Фото: Getty Images, The Sun

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