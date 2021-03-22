Орландо Блум заявив, що йому не вистачає сексу з Кеті Перрі

Зіркова пара переживає складний період у стосунках

Голлівудський актор Орландо Блум та американська співачка Кеті Перрі нещодавно стали батьками. А зірковий татусь вже скаржиться на відсутність сексуального життя.

В інтерв’ю для The Guardian Орландо Блум зізнався, що його інтимне життя не таке насичене, як йому хотілося б. Актор зауважив, що причиною тому стала вагітність Кеті Перрі та народження дитини. Мовляв, що наразі у них з коханою справді мало сексу.

Цікаво, що Орландо Блум колись добровільно відмовився від сексу і саме у цей період свого життя зустрів Кеті Перрі. Зірка зауважив, що це позитивно вплинуло на його ставлення до жінок.

– Це було безумство. Я не думаю, що це корисно для здоров’я. Я не думаю, що це було доцільно, – поділився Орландо Блум.

Фото: Getty Images

Читай також:

Природа кличе: Amazon готує третю частину фільму «Ейс Вентура»

«Щоб все було добре»: Кріс Дженнер прокоментувала розлучення Кім Кардаш’ян та Каньє Веста