Amazon готує третю частину фільму Ейс Вентура

Невже Джим Керрі візьметься за нове розслідування

Компанія Amazon заявила, що запустила у розробку третю частину фільму «Ейс Вентура». Партнером у кіновиробництві стане кіностудія Morgan Creek Entertainment.

Як з’ясували західні ЗМІ, сценаристами третьої частини будуть автори пригодницької кінострічки «Їжак Сонік» Патрік Кейсі та Джош Міллер. Цікаво, у цьому фільмі також знімався і Джим Керрі, який зіграв приватного детектива Ейса Вентуру у перших двох частинах. Тому очікується, що актор повернеться до однієї зі своїх найлегендарніших ролей. Але офіційно участь Джима Керрі не підтверджена.

Сюжет третьої частини «Ейса Вентури» невідомий. Існує версія, що у фільмі покажуть, як змінилося життя детектива або в сюжеті з’явиться новий герой.

Нагадаємо, що фільм «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин» та «Ейс Вентура: Поклик природи» вийшли у 1994 та 1995 році.

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