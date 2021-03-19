Емілі Ратаковскі показала фото з пологів

Американська модель два тижні тому стала мамою. Син, названий Sylvester Apollo Bear, вже за кілька днів після пологів з’явився в соцмережах Емілі Ратаковскі. А днями модель поділилася ще більш особистим – кадрами, зробленими по час пологів

На колажі з фотографій Емілі зображена під час родових потуг і народження сина. Ще на двох знімках – перші секунди життя Слая, як новонародженого коротко назвала Емілі.

«Між переймами/першими моментами з Sly. Життя! » – підписала фото в пості модель.

У коментарях молодою мамою активно захоплюються її підписники, вони засипали Емілі з малюком сердечками і компліментами: «Повні любові ці фото! Так рада за тебе!»,« Красива матуся».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

«Небеса! Те, чого вам в житті не скажуть, пологи і народження – найбільший наркотик і кайф, ні з чим незрівнянні. Ці фотографії так красиво відобразили біль і радість!», – прокоментувала знімки відома американська фешн-фотограф Тіна Тіреллі. – «Я думаю, дуже важливо, щоб ми переосмислили цей досвід для жінок, тому що популярна культура показує його, як щось, чого потрібно боятися. А такі фото дають можливість побачити його (процес народження дитини, – прим. ред.) з іншого боку, у всій його красі».

Але є серед підписників моделі й ті, хто віднісся до таких відвертих знімків негативно і прокоментував захоплені повідомлення інших фанатів з сарказмом: «Та її змучене, мега-роздратоване обличчя дуже палке!».

Читай: Маша Єфросиніна вперше розповіла про складні пологи: «Мою дитину врятували»

Але можна сказати, що на тлі багатьох знаменитостей Емілі дуже делікатно привідкрила завісу таїнства пологів. Деякі хіба що не транслюють все в прямих ефірах в режимі онлайн, а сторіс з пологових залів й зовсім перестали дивувати.

Фото: emrata

Читай також:

Дантес провів екскурсію своїм будинком в новому кліпі: Дивимося! В кінці – сюрприз